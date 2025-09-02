Німеччина попереджає про вербування Росією "одноразових агентів"

Німецькі органи безпеки застерігають населення від того, аби стати "одноразовим агентом", оскільки зростає занепокоєння щодо використання Росією соціальних мереж для пошуку рекрутів для шпигунства та саботажу в Німеччині або проти неї.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Західні посадовці звинувачують Росію та її представників у організації десятків нападів та інших інцидентів по всій Європі з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Вони побоюються, що ризики зростають, оскільки все частіше використовуються непідготовлені диверсанти.

Німецькі посадовці висловили занепокоєння щодо використання "агентів низького рівня".

Федеральне кримінальне управління Німеччини заявило, що разом із внутрішніми, закордонними та військовими розвідувальними службами країни воно спостерігає зростання активності в Німеччині та інших країнах, де російські розвідувальні служби – безпосередньо або через посередників – використовують соціальні мережі для вербування людей для шпигунства або диверсій.

За словами німецького управління, так звані "агенти низького рівня" або "одноразові агенти" скоюють злочини, не маючи розвідувальної підготовки, за невеликі гроші і часто не знаючи, хто дає їм вказівки і яка мета їхньої діяльності.

"Їх "використовують", а потім "викидають", – заявило управління поліції, представляючи кампанію під назвою "Не стань одноразовим агентом".

Воно попередило, що "антиконституційна диверсія" карається максимальним покаранням у вигляді п'яти років тюремного ув'язнення, а шпигунство – 10-річним ув'язненням.

Відтак правоохоронці закликали людей звертатися до внутрішньої розвідки Німеччини, якщо до них або їхніх знайомих зверталися незнайомці, пропонуючи гроші за участь у таких діях, як поширення проросійських гасел, розвідка людей або майна, або заподіяння шкоди.

За словами поліції, в Німеччині зараз розслідується кілька підозрілих випадків, пов'язаних, серед іншого, з підпалами, пошкодженням майна, польотами дронів та підозрілим фільмуванням і фотографуванням.

Раніше The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що Росія або її представники запускають безпілотні літаки-розвідники над маршрутами, які США та їхні союзники використовують для перевезення військових вантажів через східну частину Німеччини.

Перед цим повідомляли, що у період з січня по березень цього року над важливими об'єктами в Німеччині було зафіксовано 536 безпілотників.

Міністр оборони Борис Пісторіус визнав проблему і те, що можливості протидіяти цьому обмежені.