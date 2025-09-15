В Дании вынесли приговор россиянину за подрыв банкомата и срыв работы аэропорта

В Дании частично оправдали россиянина, которого судили за срыв работы аэропорта Биллунда, изготовление взрывчатки и подрыв банкомата; в итоге ему присудили шесть лет лишения свободы и депортацию.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

В Дании завершился суд над 38-летним россиянином Сергеем Иконниковым, которого обвинили в изготовлении взрывчатки, подрыве банкомата и намерении взорвать взрывчатку в аэропорту Биллунда в апреле 2024 года – работу аэропорта из-за угрозы останавливали на 9 часов.

Россиянина задержали в апреле 2024 года, обвинение объявили в феврале 2025 года.

Во время последнего слова россиянин сказал, что сожалеет о своих поступках.

Суд оправдал его по наиболее серьезному обвинению – в намерении устроить взрыв в аэропорту, за которое ему грозило пожизненное заключение. Также судьи признали его виновным в производстве меньших объемов взрывчатки, чем было указано в обвинении (1,2 кг вместо 3 кг).

Россиянин признал, что изготавливал взрывчатку с целью подрыва банкомата в Леголенде, и получил приговор за этот подрыв. Он передумал применять оставшуюся взрывчатку, которую подготовил, и сдал ее полиции в аэропорту Биллунда.

Суд пришел к выводу, что мужчина должен был понимать опасность своих действий и то, что это приведет к срыву работы аэропорта. По этим обвинениям его приговорили к 6 годам лишения свободы и выдворению с территории страны.

Это больше, чем 5 лет, о которых просил адвокат, и меньше, чем 7,5 лет, как хотели прокуроры.

Напомним, немецкие органы безопасности предупредили граждан, что Россия ищет "одноразовых агентов" для шпионажа и совершения диверсий в стране.