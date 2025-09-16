Зеленський: участь України у переговорах Трампа з Путіним на Алясці могла б дати результат

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якби українська сторона брала участь у переговорах глави Білого дому Дональда Трампа з кремлівським правителем Владіміром Путіним, це могло б принести результат.

Про це український президент заявив в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, Трамп "багато чим поступився Путіну" і що "він повинен був заплатити за це більше".

"Я вважаю, що якби це була тристороння зустріч (за участю України. – Ред.) ми б досягли якихось результатів", – додав він.

Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп і Владімір Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска.

Після цього український президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери зустрілись із Трампом у Білому домі, аби обговорити шляхи дипломатичного завершення російської агресії.

Після цих зустрічей Путін посилив удари по українських регіонах, зокрема по столиці. Під час одного із масованих авіаударів по Україні дрони РФ порушили повітряний простір Польщі.

На цьому тлі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що збільшення інтенсивності російських ударів після зустрічі на Алясці свідчить про бажання РФ продовжувати свою загарбницьку війну.