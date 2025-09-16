Зеленский: участие Украины в переговорах Трампа с Путиным на Аляске могло бы дать результат

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что если бы украинская сторона участвовала в переговорах главы Белого дома Дональда Трампа с кремлевским правителем Владимиром Путиным, это могло бы принести результат.

Об этом украинский президент заявил в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, Трамп "многим уступил Путину" и что "он должен был заплатить за это больше".

"Я считаю, что если бы это была трехсторонняя встреча (с участием Украины. – Ред.) мы бы достигли каких-то результатов", – добавил он.

Напомним, 15 августа президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.

После этого украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического завершения российской агрессии.

После этих встреч Путин усилил удары по украинским регионам, в частности по столице. Во время одного из массированных авиаударов по Украине дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши.

На этом фоне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что увеличение интенсивности российских ударов после встречи на Аляске свидетельствует о желании РФ продолжать свою захватническую войну.