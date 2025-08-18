Трамп і Зеленський вийшли після зустрічі, починається етап переговорів з європейцями

Президенти США та України вийшли після зустрічі на спільне фото з європейськими лідерами, які не були присутні під час їхньої першої розмови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать прямі трансляції з Білого дому.

Невдовзі перед 22 годиною за Києвом Дональд Трамп і Володимир Зеленський вийшли у кулуари Білого дому та разом з європейськими лідерами стали для спільного фото.

President Trump and President Zelenskyy en route to meet with the European leaders pic.twitter.com/EHvttm7nDl – Margo Martin (@MargoMartin47) August 18, 2025

Після цього мають розпочатися переговори за участі усіх присутніх.

На час двосторонньої зустрічі, зазначає Reuters, європейським лідерам запропонували обід.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі із Зеленським Трамп повторив, що вже не вважає зупинку бойових дій необхідним етапом для подальших мирних перемовин з РФ.

Також американський президент прокоментував потенційні гарантії безпеки від США для України.

Зеленський зі свого боку дякував Трампу і європейським союзникам за зброю, яку Україна тепер отримує через спеціальний механізм НАТО.

