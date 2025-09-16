Рубіо: Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп може зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами 15 вересня, пише "Європейська правда".

Рубіо попросили прокоментувати ситуацію із російсько-українською війною, на що той сказав, що "жоден лідер у світі не зробив більше для припинення цієї війни, ніж Трамп".

Коментуючи це питання він, зокрема, й сказав про потенційну зустріч між лідерами наступного тижня.

"Багаторазові телефонні розмови, багаторазові зустрічі із Зеленським, включно із, ймовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку", – сказав він.

Держсекретар США вкотре повторив, що Трамп "успадкував цю трирічну війну від адміністрації Байдена".

"Він намагається зробити все можливе, щоб покласти їй край. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Європі над гарантіями безпеки, тому що це буде необхідно для будь-якого переговорного врегулювання. І він буде продовжувати намагатися", – додав він.

Востаннє Зеленський й Трамп бачилися у серпні після того, як 15 президент США і Владімір Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска.

Після цих зустрічей Путін посилив удари по українських регіонах, зокрема по столиці. Під час одного із масованих авіаударів по Україні дрони РФ порушили повітряний простір Польщі.

Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.