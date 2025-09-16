Зеленський: Трамп має достатню силу, щоб змусити Путіна боятись

Президент України Володимир Зеленський закликав очільника Білого дому Дональда Трампа зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля Владіміра Путіна і покласти край війні.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український президент, єдиний спосіб припинити бойові дії – це спочатку забезпечити чіткі гарантії безпеки. І це, за його словами, можливо тільки в тому разі, якщо Трамп проявить сміливість.

Зеленський висловив сподівання, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер детально обговорить з Трампом питання забезпечення майбутнього України під час його державного візиту цього тижня.

"Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу... мати документ, який підтримують США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", – сказав він.

Зеленський також закликав лідера США вжити "рішучих особистих заходів", щоб "зупинити Путіна".

"Я вважаю, що Дональд Трамп може надати нам системи протиповітряної оборони в достатній кількості, і у США їх достатньо. Я впевнений, що США можуть застосувати достатні санкції, щоб завдати шкоди російській економіці, до того ж Дональд Трамп має достатню силу, щоб Путін його боявся", – підкреслив він.

Зеленський нагадав, що ЄС вже ухвалив 18 пакетів санкцій проти РФ, і "все, чого зараз не вистачає, – це сильний пакет санкцій з боку США".

Трамп вже казав, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

Своєю чергою держсекретар Марко Рубіо зазначав, що американська адміністрація розуміє, які саме санкції може ввести проти Росії, однак остаточне рішення ухвалюватиме безпосередньо Трамп.