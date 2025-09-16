У Трампа закликають Європу менше турбуватись про зміну клімату

Міністр енергетики в адміністрації президента США Дональда Трампа Кріс Райт і голова Комісії з цінних паперів і бірж США Пол Аткінс в ході візиту до Брюсселя відкинули порівняно суворий підхід ЄС до регулювання клімату.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

При чому Райт заявив, що небезпека, яку становить глобальне потепління, "перебільшена".

Своєю чергою Аткінс також зазначив, що глобальне потепління не становить серйозної загрози для фінансової стабільності, і наполягав, що фінансові регулятори не повинні контролювати кліматичну політику бізнесу.

"Ми тут не для того, щоб бути екологічною чи соціальною поліцією абощо. Це не наша робота", – сказав він в коментарі Politico.

Така позиція суперечить позиції Європейського центрального банку, який вважає, що зміна клімату створює реальні ризики для фінансової системи.

Щодо того, чи вірить він у наукове обґрунтування зміни клімату, Аткінс сказав: "Не має значення, у що я вірю".

З моменту переїзду в Білий дім у січні Трамп розгорнув цілу серію антиекологічних реформ усередині країни, від скасування масштабних податкових пільг для низьковуглецевих технологій, запроваджених його попередником Джо Байденом, до виходу США з Паризької угоди щодо клімату.

Минулого тижня Агентство з охорони довкілля США оголосило про плани припинити вимірювання викидів деяких із найбільших забруднювачів у США, включно з вугільними електростанціями, сталеливарними заводами та нафтопереробними заводами.

Трамп також відкрито оголосив війну вітровій енергії, яка є ключовим інструментом у відмові від використання електроенергії, виробленої з викопного палива.

Райт не заперечує існування зміни клімату, але вважає, що її наслідки перебільшені.

"Сьогодні ваш шанс померти від екстремальних погодних умов є найнижчим за всю історію спостережень, а 20 відсотків дітей бачать кошмари про зміну клімату. Таким чином, ми змусили людей дуже боятися того, що є реальною проблемою, але ми роздули її", – сказав він, не наводячи джерело цієї статистики.

Він закликав країни припинити субсидування відновлюваної енергетики, оскільки вона має незначний вплив на викиди, але є дорогою для промисловості.

Нагадаємо, Європейська комісія 2 липня запропонувала внести зміни до Кліматичного закону ЄС, встановивши нову ціль на 2040 рік – скорочення викидів парникових газів на 90% від рівня 1990 року.

Влада Чехії розкритикувала ці пропозиції, виступивши категорично проти. Литва також скептично налаштована щодо нової кліматичної мети.