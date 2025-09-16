У Трампа призывают Европу меньше беспокоиться об изменении климата

Министр энергетики в администрации президента США Дональда Трампа Крис Райт и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол Аткинс в ходе визита в Брюссель отвергли сравнительно строгий подход ЕС к регулированию климата.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Причем Райт заявил, что опасность, которую представляет глобальное потепление, "преувеличена".

В свою очередь Аткинс также отметил, что глобальное потепление не представляет серьезной угрозы для финансовой стабильности, и настаивал, что финансовые регуляторы не должны контролировать климатическую политику бизнеса.

"Мы здесь не для того, чтобы быть экологической или социальной полицией, или что-то в этом роде. Это не наша работа", – сказал он в комментарии Politico.

Такая позиция противоречит позиции Европейского центрального банка, который считает, что изменение климата создает реальные риски для финансовой системы.

Относительно того, верит ли он в научное обоснование изменения климата, Аткинс сказал: "Не имеет значения, во что я верю".

С момента переезда в Белый дом в январе Трамп развернул целую серию антиэкологических реформ внутри страны, от отмены масштабных налоговых льгот для низкоуглеродных технологий, введенных его предшественником Джо Байденом, до выхода США из Парижского соглашения по климату.

На прошлой неделе Агентство по охране окружающей среды США объявило о планах прекратить измерения выбросов некоторых из крупнейших загрязнителей в США, включая угольные электростанции, сталелитейные заводы и нефтеперерабатывающие заводы.

Трамп также открыто объявил войну ветровой энергии, которая является ключевым инструментом в отказе от использования электроэнергии, произведенной из ископаемого топлива.

Райт не отрицает существование изменения климата, но считает, что его последствия преувеличены.

"Сегодня ваш шанс умереть от экстремальных погодных условий является самым низким за всю историю наблюдений, а 20 процентов детей видят кошмары об изменении климата. Таким образом, мы заставили людей очень бояться того, что является реальной проблемой, но мы раздули ее", – сказал он, не приводя источник этой статистики.

Он призвал страны прекратить субсидирование возобновляемой энергетики, поскольку она имеет незначительное влияние на выбросы, но является дорогой для промышленности.

Напомним, Европейская комиссия 2 июля предложила внести изменения в Климатический закон ЕС, установив новую цель на 2040 год – сокращение выбросов парниковых газов на 90% от уровня 1990 года.

Власти Чехии раскритиковали эти предложения, выступив категорически против. Литва также скептически настроена относительно новой климатической цели.