Опитування: майже половина жителів Румунії – за обʼєднання з Молдовою

Опитування соціологічної компанії Avangarde з Бухареста показало, що майже половина румунів підтримують об'єднання з Молдовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як показало опитування Avangarde, 47% респондентів вважають, що об'єднання Румунії і Молдови потрібно здійснити, 46% виступають проти, а 7% не змогли відповісти.

Водночас 13% респондентів вважають, що Молдова є "найкращим другом Румунії", і це – найбільший показник в опитуванні. Далі в рейтингу "друзів" розташувалися Франція, США, Німеччина, Італія та інші європейські країни.

Китай і Росію назвали "найкращим другом Румунії" 2% та 1% учасників опитування.

ЗМІ раніше звернули увагу, що президент Румунії вперше за останні роки не скерував публічного привітання з нагоди Дня незалежності Молдови, що розцінили як "сигнал уніонізму" – об'єднання Молдови з Румунією.

Нещодавнє опитування показало, що абсолютна більшість молдован виступають проти об’єднання країни з Румунією, тоді як третина – підтримують таку ідею.

