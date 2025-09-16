Опрос социологической компании Avangarde из Бухареста показал, что почти половина румын поддерживают объединение с Молдовой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как показал опрос Avangarde, 47% респондентов считают, что объединение Румынии и Молдовы нужно осуществить, 46% выступают против, а 7% не смогли ответить.

В то же время 13% респондентов считают, что Молдова является "лучшим другом Румынии", и это – самый высокий показатель в опросе. Далее в рейтинге "друзей" расположились Франция, США, Германия, Италия и другие европейские страны.

Китай и Россию назвали "лучшим другом Румынии" 2% и 1% участников опроса.

СМИ ранее обратили внимание, что президент Румынии впервые за последние годы не направил публичное поздравление по случаю Дня независимости Молдовы, что расценили как "сигнал унионизма" – объединение Молдовы с Румынией.

Недавний опрос показал, что абсолютное большинство молдаван выступают против объединения страны с Румынией, тогда как треть – поддерживают такую идею.

