У Литві запевнили: будівництво інфраструктури для німецької бригади йде за графіком

Будівництво військової інфраструктури для розгортання бригади збройних сил Німеччини в Литві йде за планом, заявив литовський президент Гітанас Науседа.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить dpa.

Планується, що у Литві постійно перебуватимуть 5000 солдатів, основним місцем дислокації яких стане новий казармовий комплекс із полігоном для військових навчань у Рудникаї, приблизно за 40 кілометрів на південь від столиці Вільнюса, недалеко від кордону з Білоруссю.

"Ми виконуємо свої зобов'язання перед союзниками і готові завершити роботи вчасно і вітати нашу німецьку бригаду", – заявив Науседа під час відвідування об'єкта в Рудникаї.

Очікується, що бригада буде повністю готова до 2027 року.

Бригада була введена в дію навесні, через два роки після ухвалення рішення про розміщення німецьких солдатів у Литві для забезпечення безпеки східного флангу НАТО.

Наразі в Литві служать близько 400 військовослужбовців німецьких збройних сил, і до кінця року їхня кількість має збільшитися до 500.

Крім того, нещодавно у Німеччині заявили про готовність посилити свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на вторгнення російських дронів до Польщі.

