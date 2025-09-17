В Литве заверили: строительство инфраструктуры для немецкой бригады идет по графику

Строительство военной инфраструктуры для развертывания бригады вооруженных сил Германии в Литве идет по плану, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит dpa.

Планируется, что в Литве постоянно будут находиться 5000 солдат, основным местом дислокации которых станет новый казарменный комплекс с полигоном для военных учений в Рудникае, примерно в 40 километрах к югу от столицы Вильнюса, недалеко от границы с Беларусью.

"Мы выполняем свои обязательства перед союзниками и готовы завершить работы вовремя и приветствовать нашу немецкую бригаду", – заявил Науседа во время посещения объекта в Рудникае.

Ожидается, что бригада будет полностью готова к 2027 году.

Бригада была введена в действие весной, через два года после принятия решения о размещении немецких солдат в Литве для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО.

Сейчас в Литве служат около 400 военнослужащих немецких вооруженных сил, и до конца года их количество должно увеличиться до 500.

Кроме того, недавно в Германии заявили о готовности усилить свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских дронов в Польшу.

