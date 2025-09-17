В МЗС підтвердили схвалення США першої партії зброї для України за рахунок союзників у НАТО

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Вашингтон погодив першу партію американської зброї для України, яку оплатять внесками від інших країн-членів НАТО через механізм PURL.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це на брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий.

За словами Тихого, вчора він отримав підтвердження від посольства України в США стосовно цієї інформації.

"Тобто дійсно ми маємо інформацію не тільки з медіа, а можемо підтвердити", – сказав він.

Водночас у МЗС не стали коментувати інформацію про можливі часові рамки надходження зазначеної допомоги., зазначивши, що для України "надзвичайно важливо, щоб вони надходили якомога швидше".

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа схвалила перші пакети військової допомоги Україні за новим механізмом, згідно з яким зброя фінансується за рахунок європейських членів НАТО.

Про які конкретно види зброї йдеться, наразі невідомо. Постійним пріоритетом України є ракети-перехоплювачі для систем ППО, зокрема американського Patriot.

Європейські держави загалом пообіцяли виділити близько 2 мільярдів доларів на цей механізм. В Альянсі сподіваються залучити загалом до 10 мільярдів доларів.