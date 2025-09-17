В МИД подтвердили одобрение США первой партии оружия для Украины за счет союзников в НАТО

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что Вашингтон одобрил первую партию американского оружия для Украины, которую оплатят взносами от других стран-членов НАТО через механизм PURL.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом на брифинге сказал спикер МИД Георгий Тихий.

По словам Тихого, вчера он получил подтверждение от посольства Украины в США относительно этой информации.

"То есть действительно мы имеем информацию не только из СМИ, а можем подтвердить", – сказал он.

В то же время в МИД не стали комментировать информацию о возможных временных рамках поступления указанной помощи, отметив, что для Украины "чрезвычайно важно, чтобы они поступали как можно быстрее".

Напомним, агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа одобрила первые пакеты военной помощи Украине по новому механизму, согласно которому оружие финансируется за счет европейских членов НАТО.

О каких конкретно видах оружия идет речь, пока неизвестно. Постоянным приоритетом Украины являются ракеты-перехватчики для систем ПВО, в частности американского Patriot.

Европейские государства в целом пообещали выделить около 2 миллиардов долларов на этот механизм. В Альянсе надеются привлечь в общей сложности до 10 миллиардов долларов.