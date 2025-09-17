Більшість французів схвально ставляться до масштабного страйку, що пройде у четвер

Переважна більшість французів схвально ставляться до масштабних загальнонаціональних страйків, анонсованих низкою профспілок на 18 вересня на знак протесту проти державної політики економії.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування громадської думки від Elabe.

З-поміж опитаних респондентів 56% позитивно або з частковою симпатією ставляться до страйків, запланованих на четвер.

Не схвалюють їх 25% опитаних і 18% сказали, що їм байдуже, ще 1% – не визначилися з думкою.

Залежно від партійних симпатій респондентів, найвища підтримка страйків – серед партій, що входять до лівого блоку "Новий народний фронт" (88%), а також серед прихильників ультраправого Нацоб’єднання Ле Пен-Барделли (57%).

Натомість серед прихильників президентського блоку не схвалюють їх 59%.

На страйках 18 вересня, що очікуються у понад 200 місцях по всій території країни, чекають до 800 тисяч людей.

Страйкувати планують профспілки багатьох сфер, від держслужбовців та освітян до енергетиків, фармацевтів і таксистів.

Страйки анонсували як протест проти заходів економії, запропонованих вже експрем’єром Франсуа Байру на тлі зростаючого держборгу. Ця проблема перейшла у спадок його наступнику Себастьєну Лекорню.

