Глава Пентагону підтвердив плановані $400 млн для України, але не назвав термінів

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що Україні буде надано допомогу у розмірі 400 мільйонів доларів, як і планувалося, для захисту від російської агресії.

Про це він сказав під час слухань у Сенаті, передає "Європейська правда".

За словами сенатора Кріса Куна, Пентагон ще не витратив жодного цента з цього пакета на озброєння для України. Коли демократ зажадав від нього конкретного плану витрат, Гегсет ухилився від відповіді.

За його словами, Пентагон має намір співпрацювати з Європейським командування (EUCOM), щоб "витратити кошти доцільно та належним чином".

В т ой же час Кун зазначив, що зволікання з виділенням цих коштів надсилає неправильний сигнал Путіну.

Нагадаємо, йдеться про пакет на суму 400 млн доларів на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.

Представники Пентагону наприкінці квітня підтвердили виділення Україні 400 мільйонів доларів, які вже були схвалені Конгресом, після того як провідний сенатор-республіканець, який курує питання оборонних витрат, розкритикував керівництво Пентагону за затримку цих коштів.