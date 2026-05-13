Трамп опублікував зображення, на якому Венесуела позначена як 51-й штат США

Президент США Дональд Трамп у вівторок опублікував графіку з картою, на якій Венесуела зображена в кольорах американського прапора і написом "51-й штат".

Зображення він опублікував на своїй платформі Truth Social, передає "Європейська правда".

Цей провокаційний допис – опублікований під час поїздки Трампа до Китаю на важливий саміт – з’явився на наступний день після того, як тимчасовий президент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що її країна "ніколи" не розглядала можливість стати 51-м штатом, навіть після того, як американські війська захопили Ніколаса Мадуро в січні.

Раніше в понеділок Трамп заявив Fox News, що розглядає можливість перетворення цієї південноамериканської країни на новий штат, після того як протягом кількох місяців хвалився, що контролює цю багату на нафту країну.

На початку лютого Трамп під час бенкету в Alfalfa Club жартував про своїх політичних опонентів і про приєднання Канади і Гренландії.

