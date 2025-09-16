На страйках у Франції в четвер чекають до 800 тисяч людей

У масштабних страйках, які готують різні профспілки по всій території Франції на 18 вересня, можуть взяти участь до 800 тисяч людей.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Початково можливу кількість учасників страйку оцінювали у 400 тисяч, проте зараз скоригували її до 800 тисяч. На цей час відомо про 250 заявок на проведення демонстрацій по всій території країни.

Страйкувати планують профспілки з усіх сфер життя, від держслужбовців та освітян до енергетиків, фармацевтів і таксистів. Найбільш відчутними для повсякденного життя ймовірно стануть страйки працівників транспорту.

Забезпечувати порядок на вулицях у день протесту будуть близько 80 тисяч правоохоронців.

Минулий страйк 10 вересня зібрав, за оцінками МВС, близько 197 тисяч людей по всій території країни.

Нагадаємо, страйки анонсовані як протест проти заходів економії, запропонованих вже експрем’єром Франсуа Байру на тлі зростаючого держборгу. Серед них, нагадаємо, пропозиція про скасування двох вихідних днів – від якої новопризначений прем’єр Себастьєн Лекорню вже відмовився.

Паралельно профспілки будуть скаржитися на наболілі проблеми у своїх сферах діяльності.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр Франсуа Байру змушений був піти у відставку, "не переживши" вотум недовіри у парламенті.

Президент Емманюель Макрон призначив новим прем’єром Себастьєна Лекорню, який до цього очолював міністерство оборони.

Читайте також: Останній уряд Макрона: чи зможе новий прем'єр вивести Францію з політичної кризи