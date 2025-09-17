Большинство французов одобряют масштабную забастовку, которая состоится в четверг

Большинство французов одобряют масштабные общенациональные забастовки, анонсированные рядом профсоюзов на 18 сентября в знак протеста против государственной политики экономии.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения от Elabe.

Среди опрошенных респондентов 56% положительно или с частичной симпатией относятся к забастовкам, запланированным на четверг.

Не одобряют их 25% опрошенных и 18% сказали, что им все равно, еще 1% – не определились с мнением.

В зависимости от партийных симпатий респондентов, наибольшая поддержка забастовок – среди партий, входящих в левый блок "Новый народный фронт" (88%), а также среди сторонников ультраправого "Нацобъединения" Ле Пен-Барделлы (57%).

В то же время среди сторонников президентского блока их не одобряют 59%.

На забастовках 18 сентября, которые ожидаются в более чем 200 местах по всей территории страны, ожидают до 800 тысяч человек.

Протестовать планируют профсоюзы многих сфер, от госслужащих и педагогов до энергетиков, фармацевтов и таксистов.

Забастовки анонсировали как протест против мер экономии, предложенных уже экс-премьером Франсуа Байру на фоне растущего государственного долга. Эта проблема перешла в наследство его преемнику Себастьену Лекорню.

