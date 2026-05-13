Італія визнала трьох батьків дитини в історичному судовому рішенні

Італійський суд у своєму історичному рішенні, яке викликало обурення консервативних католиків, визнав для 4-річної дитини трьох законних батьків – двох батьків та одну матір.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Дитина народилася в Німеччині і живе там з двома чоловіками, які перебувають у шлюбі, один з яких є біологічним батьком, що зачав її з жінкою, яка є подругою цієї пари.

Небіологічний батько, який є італійсько-німецьким громадянином, згодом усиновив дитину згідно з німецьким законодавством, але подав заяву про визнання цього усиновлення також в Італії.

Місцева влада відхилила цей запит, підозрюючи, що дитина народилася в результаті сурогатного материнства за кордоном – практики, яку консервативний уряд Італії визнав злочином.

Апеляційний суд у південноіталійському місті Барі скасував це рішення, визнавши, що в родині не було жодних домовленостей про сурогатне материнство.

Це рішення, яке є остаточним, означає, що Італія, як і Німеччина, визнає, що дитина має двох юридично визнаних батьків та одну матір.

Рішення було ухвалено в січні, але оприлюднено в той час, коли Італія відзначала 10-ту річницю з моменту ухвалення парламентом закону про легалізацію одностатевих партнерств.

Католицька організація Pro Vita & Famiglia, яка виступає за те, що вона називає традиційними сімейними цінностями, засудила це рішення і заявила, що юридичне визнання одностатевих союзів "перевернуло сімейне право, піддаючи неповнолітніх усіляким соціальним та ідеологічним експериментам".

Нагадаємо, в січні у Нідерландах суд визнав недійсним шлюб через креативну промову на церемонії, створену з ChatGPT.

А в Польщі ультраправий політик пішов з партії задля стосунків з жінкою, що змінила стать.