Премʼєр Швеції розніс Орбана, який знову вдався до лихослівʼя в бік його країни

Премʼєр-міністри Угорщини та Швеції Віктор Орбан і Ульф Крістерссон у середу продовжили заочну перепалку на Х, в якій Орбан закидає шведському уряду неефективну боротьбу зі злочинністю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі на Х у середу Орбан "поспівчував шведському народі" через, як він описав, засилля нелегальних мігрантів і сплеск злочинності. При цьому він додав, що в Угорщині все "безпечно, в порядку і під контролем".

Шведський премʼєр-міністр у відповідь написав розлогий допис, де нагадав, як Швеція висловила солідарність з Угорщиною під час геноциду євреїв у 1944 році та придушення антикомуністичного повстання у 1956-му.

"Демократичні держави допомагають одна одній, як тоді, так і зараз. І вони виступають проти країн, які намагаються пригноблювати інших. Ось чому, як і в 1944 та 1956 роках, ми підтримуємо демократичні країни, які російські танки намагаються захопити. Тоді це була Угорщина, сьогодні – Україна. І якщо ми не будемо діяти, завтра це може бути інша країна", – написав Крістерссон.

Він додав, що саме тому Швеція часто висловлює занепокоєння щодо подій в Угорщині останніх років і критикує те, що "ви йдете на каву з лідером тієї самої країни, яка в 1956 році придушила боротьбу ваших співвітчизників за свободу і яка сьогодні атакує вашого сусіда, Україну".

Премʼєр Швеції також процитував слова Орбана з 2007 року, де той закликав до подальшої орієнтації Угорщини на захід словами "Нафта може надходити зі сходу, але свобода завжди надходить із заходу".

Крістерссон окремо вказав, що в Угорщині триває передвиборча кампанія, де партія Орбана має шанси втратити владу, і додав, що Швеція не має наміру втручатись у неї.

Кілька днів тому прем’єр-міністр Швеції уже розкритикував угорського лідера за поширення "обурливої брехні" після того, як Орбан заявив, що Швеція перебуває на межі колапсу через безконтрольну діяльність організованої злочинності.

І Швеція, і Угорщина наступного року проведуть вибори – у Швеції вони відбудуться у вересні, а в Угорщині – у квітні.

Зазначимо, у 2024 році у Швеції зафіксували найнижчу кількість вбивств за останні десять років.