У 2024 році у Швеції зафіксували найнижчу кількість вбивств за останні десять років

За минулий рік у Швеції різко знизився рівень убивств і ненавмисних вбивств, оскільки посилення нагляду зменшило злочинність.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на статистичні дані Шведської національної ради з питань запобігання злочинності (BRA), передає "Європейська правда".

Як свідчать дані BRA, у 2024 році у Швеції сталося 92 випадки насильства зі смертельними наслідками, що на 29 менше, ніж у 2023 році, і є найнижчим показником з 2014 року, коли було вбито 87 людей.

BRA заявила, що це суттєве зниження, але додала, що річні зміни слід інтерпретувати з обережністю.

"Порівнюючи роки, слід мати на увазі, що 2023 рік виділився як рік, коли незвично багато жінок і неповнолітніх стали жертвами смертельного насильства в порівнянні з попередніми роками", – наголосили там.

Як зазначається, насильство з використанням вогнепальної зброї залишилося найпоширенішою причиною насильницької смерті і забрало 45 життів у 2024 році, що на вісім менше, ніж у 2023 році.

У Швеції, яка вже більше десяти років страждає від хвилі насильства, пов'язаного з бандитизмом, у 2023 році було в 2,5 рази більше смертей від вогнепальної зброї, ніж у середньому по ЄС.

Поліція пояснює це зменшення новими повноваженнями, зокрема збільшенням електронного прослуховування і збільшенням кількості камер спостереження.

У листопаді 2024 року у Швеції судили групу неповнолітніх – хлопця та дівчину – яких підозрюють у підготовці вбивства у данській столиці Копенгагені на замовлення злочинного угруповання.

Випадок, схоже, був частиною системної проблеми, що посилилася влітку 2024 року – вербування шведських підлітків злочинними організаціями для різних завдань у Копенгагені.

Нещодавно писали, що поліція безпеки Швеції виявила, що Росія намагається вербувати наркозалежних людей, і попередила поліцію, аби вона посилила до них увагу.