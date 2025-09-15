Прем'єр Швеції звинуватив Орбана в "обурливій брехні" щодо системи правосуддя

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон різко розкритикував угорського лідера Віктора Орбана за поширення "обурливої брехні" після того, як Орбан заявив, що Швеція перебуває на межі колапсу через безконтрольну діяльність організованої злочинності.

Про це Крістерссон написав в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Суперечка в соцмережах між лідерами розпочалася після того, як Орбан опублікував відео з нападками на шведську судову систему.

"Шведський уряд повчає нас щодо верховенства права. Тим часом, за статтею в Die Welt, злочинні угруповання використовують шведських дітей як убивць, знаючи, що система не засудить їх", – написав Орбан у X.

"Країна, яка колись була відома своїм порядком і безпекою, зараз руйнується: понад 280 неповнолітніх дівчат заарештовано за вбивство, сім'ї живуть у страху. Це розбиває серце. Шведський народ заслуговує на краще!" – додав Орбан.

Крістерссон відреагував, що "це обурлива брехня".

"Нічого дивного від людини, яка сама руйнує верховенство права у своїй країні. Орбан у відчаї напередодні виборів в Угорщині", – написав Крістерссон у дописі на X.

За даними статті в Die Welt, минулого року у Швеції щодо 280 дівчат віком від 15 до 17 років велися розслідування за підозрою у тяжких злочинах, зокрема вбивствах. Водночас Шведська рада з запобігання злочинності наводить інші цифри: 68 дівчат у цій віковій групі підозрювалися у вбивствах та нападах.

Швеція нині бореться зі сплеском злочинності, у якій підлітків наймають банди через соцмережі, зокрема Telegram, для виконання різних злочинів – від стеження до підпалів, вибухів і вбивств.

Минулого тижня уряд Швеції заявив, що хоче знизити вік кримінальної відповідальності за злочини, зокрема за вбивство, з 15 до 13 років.

І Швеція, і Угорщина наступного року проведуть вибори – у Швеції вони відбудуться у вересні, а в Угорщині – у квітні.

Зазначимо, у 2024 році у Швеції зафіксували найнижчу кількість вбивств за останні десять років.