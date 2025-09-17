ЄС: навчання "Запад-2025" не свідчать про прагнення Росії до миру

Європейський Союз сказав, що стежить за російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025" і вважає їх свідченням неготовності Росії до миру.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву Високої представниці ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки поширила пресслужба Ради ЄС.

У заяві йдеться, що ЄС "уважно стежить" за стратегічними військовими навчаннями "Запад-2025".

"З огляду на загарбницьку війну Росії проти України, що триває, та після неодноразового порушення повітряного простору наших держав-членів російськими безпілотними літальними апаратами, такі навчання, як "Запад-2025", не свідчать про прагнення до деескалації та миру", – ідеться там.

У ЄС також вважають участь інших країн у навчаннях "предметом серйозного занепокоєння з погляду безпеки".

"ЄС очікує, що Росія та Білорусь повністю дотримуватимуться своїх міжнародних зобов’язань, зокрема Віденського документа ОБСЄ 2011 року. ЄС залишається пильним щодо будь-яких потенційних загроз безпеці, пов’язаних із навчаннями "Запад-2025", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, російсько-білоруські навчання "Запад" розпочалися наприкінці минулого тижня.

Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через ці навчання, рішення про це ухвалили ще до провокації з російськими дронами.

У Фінляндії застерегли, що військові навчання РФ можуть мати "несподівані повороти".