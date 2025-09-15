У Фінляндії застерегли, що військові навчання РФ можуть мати "несподівані повороти"

Командувач Силами оборони Фінляндії, генерал Янне Яаккола заявив, що його країна уважно стежить за військовими навчаннями РФ і Білорусі "Запад".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

За словами Яакколи, який виступив на відкритті Національних курсів з оборони, маневри проходять на тлі напруженої ситуації з безпекою: Росія веде загарбницьку війну в Україні і прагне дестабілізувати також західні країни – минулого тижня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі та Румунії.

На думку командувача, проведення навчань важливе для Росії і створює уявлення про її цілі та ресурси.

"Війна в Україні не є великомасштабною стратегічною операцією. У Росії є ресурси і для інших цілей", – вважає фінський командувач.

Попередні навчання "Запад" проводилися чотири роки тому, тоді в них також брали участь війська Росії та Білорусі.

"Ми добре пам'ятаємо, як навчання "Запад-21" використовувалися як основа для підготовки до війни в Україні: після завершення маневрів частини залишилися на полігонах", – зазначив фінський командувач.

Яаккола наголосив, що навчання РФ можуть супроводжуватися "несподіваними поворотами".

Російські навчання з Білоруссю розпочалися наприкінці минулого тижня. За даними Міністерства оборони РФ, маневри проходять на території Росії та Білорусі, а також у Балтійському та Баренцевому морях з 12 по 16 вересня.

Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через військові навчання "Запад", причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.

Сейм Латвії в четвер проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".