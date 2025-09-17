ЕС: учения "Запад-2025" не свидетельствуют о стремлении России к миру

Европейский Союз заявил, что следит за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025" и считает их свидетельством неготовности России к миру.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности распространила пресс-служба Совета ЕС.

В заявлении говорится, что ЕС "внимательно следит" за стратегическими военными учениями "Запад-2025".

"Учитывая продолжающуюся захватническую войну России против Украины и после неоднократного нарушения воздушного пространства наших государств-членов российскими беспилотными летательными аппаратами, такие учения, как "Запад-2025", не свидетельствуют о стремлении к деэскалации и миру", – говорится там.

В ЕС также считают участие других стран в учениях "предметом серьезной озабоченности с точки зрения безопасности".

"ЕС ожидает, что Россия и Беларусь будут полностью соблюдать свои международные обязательства, в частности Венский документ ОБСЕ 2011 года. ЕС остается бдительным в отношении любых потенциальных угроз безопасности, связанных с учениями "Запад-2025", – говорится в заявлении.

Напомним, российско-белорусские учения "Запад" начались в конце прошлой недели.

Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября из-за этих учений, решение об этом было принято еще до провокации с российскими дронами.

В Финляндии предупредили, что военные учения РФ могут иметь "неожиданные повороты".