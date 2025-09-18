Данія проводить великі військові навчання в Гренландії без участі США

Данія не запросила американські військові сили взяти участь у "Arctic Light 2025" – найбільших військових навчаннях в сучасній історії Гренландії.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Командувач арктичних сил Данії Сорен Андерсен підтвердив, що, хоча міністр оборони США Піт Гегсет був запрошений, американські військові підрозділи не були запрошені до участі.

"Ми співпрацюємо з колегами з американської космічної бази Пітуффік, але їхні підрозділи не були запрошені до участі в цих навчаннях", – сказав він.

Андерсен відкинув припущення, що навчання були призначені для того, щоб надіслати повідомлення Вашингтону.

Раніше США брали участь у військових навчаннях в Гренландії під керівництвом Данії. Представник посольства США в Копенгагені заявив, що "хоча ми не беремо участі в цих конкретних навчаннях, ми продовжуємо тісну військову співпрацю з Королівством Данія та іншими арктичними союзниками".

Як зазначається, у навчаннях "Arctic Light 2025", які тривають з 9 по 19 вересня, беруть участь понад 550 солдатів, включно із спецпризначенцями, з Данії, Франції, Німеччини, Швеції та Норвегії.

Данія залучає фрегат, вертольоти та винищувачі F-16, а Франція надає військовий корабель, літак-заправник та підрозділ безпілотників.

За словами Андерсена, навчання готують до можливих сценаріїв, пов'язаних із посиленням активності Росії та Китаю в Арктиці.

Гренландія опинилась у центрі геополітичної напруженості з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025 року.

Американський президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Сполученим Штатам з міркувань безпеки потрібна стратегічно розташована, багата на ресурси Гренландія, і відмовився виключати застосування сили для її захоплення.

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.