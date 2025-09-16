В Гренландії проходять військові навчання, які очолюють данські солдати

Данія проводить військові навчання за участю сотень військовослужбовців з декількох європейських країн-членів НАТО в Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство AP.

За даними данських військових, у навчаннях Arctic Light 2025, які є продовженням маневрів з ідентичними або схожими назвами в попередні роки, беруть участь понад 550 військовослужбовців з Данії та країн-членів НАТО – Франції, Німеччини, Швеції та Норвегії.

Голова Об'єднаного арктичного командування Данії вказав на обережність щодо Росії як "регіональної наддержави" на далекій півночі та підкреслив те, що він назвав "дуже хорошими відносинами з американськими військовими".

У понеділок данські війська проводили навчання з висадки на кораблі за участю спеціальних сил під наглядом військових спостерігачів зі США, Великої Британії, Канади, Швеції та Німеччини.

Військові спускалися з вертольотів на мотузках і піднімалися зі швидкісних катерів при температурі, яка ледь перевищувала нуль градусів.

Гості з країн-союзників на борту данського фрегата "Нільс Юель" спостерігали за прольотом данських винищувачів F-16, а також за навчаннями з бойовою стрільбою.

Заявлена мета навчань – посилити бойову готовність данських збройних сил і Гренландії, стратегічно розташованого острова, який є напівавтономною територією Данії.

Військові заявляють, що їхній персонал тренується разом із союзниками, щоб посилити "їхні спільні можливості реагування на дестабілізуючі загрози для Гренландії, Королівства Данія та НАТО в Північній Атлантиці та Арктиці".

Гренландія опинилась у центрі геополітичної напруженості з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025 року.

Трамп неодноразово заявляв, що Сполученим Штатам з міркувань безпеки потрібна стратегічно розташована, багата на ресурси Гренландія, і відмовився виключати застосування сили для її захоплення.

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.