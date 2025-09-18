Дания проводит крупные военные учения в Гренландии без участия США

Дания не пригласила американские вооруженные силы принять участие в "Arctic Light 2025" – крупнейших военных учениях в современной истории Гренландии.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Командующий арктическими силами Дании Сорен Андерсен подтвердил, что, хотя министр обороны США Пит Хэгсет был приглашен, американские военные подразделения не были приглашены к участию.

"Мы сотрудничаем с коллегами из американской космической базы Питуффик, но их подразделения не были приглашены к участию в этих учениях", – сказал он.

Андерсен отверг предположение, что учения были назначены для того, чтобы послать сообщение Вашингтону.

Ранее США участвовали в военных учениях в Гренландии под руководством Дании. Представитель посольства США в Копенгагене заявил, что "хотя мы не участвуем в этих конкретных учениях, мы продолжаем тесное военное сотрудничество с Королевством Дания и другими арктическими союзниками".

Как отмечается, в учениях "Arctic Light 2025", которые длятся с 9 по 19 сентября, участвуют более 550 солдат, включая спецназовцев, из Дании, Франции, Германии, Швеции и Норвегии.

Дания привлекает фрегат, вертолеты и истребители F-16, а Франция предоставляет военный корабль, самолет-заправщик и подразделение беспилотников.

По словам Андерсена, учения готовят к возможным сценариям, связанным с усилением активности России и Китая в Арктике.

Гренландия оказалась в центре геополитической напряженности с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенным Штатам из соображений безопасности нужна стратегически расположенная, богатая ресурсами Гренландия, и отказался исключать применение силы для ее захвата.

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее.