Венеція продовжить плату за проїзд до міста і на наступний рік

Влада італійської Венеції вирішила продовжити збирати з туристів, які зупиняються менше ніж на один день, плату за в’їзд у місто і на наступний рік.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

За даними міської адміністрації, місто планує стягувати плату з одноденних відвідувачів загалом 60 днів з початку квітня до кінця липня 2026 року. Цей захід набуває чинності вже третій сезон.

Цього року відвідувачі повинні були платити від 5 до 10 євро в певні дні, якщо хотіли провести кілька годин протягом дня у Венеції.

Влада не розкрила розмір плати за в’їзд у Венецію, але очікується, що вона буде вищою.

Наступний сезон, в якому з туристів братимуть плату за в’їзд, розпочнеться 3 квітня 2026 року, а останній день оплати – 26 липня.

Цього року зареєструвалося понад 720 тисяч одноденних відвідувачів, що принесло місту приблизно 5,4 млн євро. Однак багатьом вдалося ухилитися від сплати збору. Офіційно постанова все ще перебуває в тестовій фазі.

Збір покликаний допомогти краще управляти масовим туризмом у місті з його численними унікальними пам'ятками.

У перший рік він стягувався протягом 29 днів, потім – 54. Наступного року він збільшиться до 60 днів.

Критики стверджують, що плата за в’їзд навряд чи відлякає будь-кого від відвідування Венеції.

Сьогодні в історичному центрі Венеції проживає майже 50 тисяч осіб, що менше, ніж кількість готельних місць у місті. Гості готелів, які зупиняються в місті на триваліший термін, звільняються від денної плати, але мусять платити податок за ночівлю.

У травні стало відомо, що влада іспанської Каталонії відклала план підвищення з травня щоденного туристичного податку до 15 євро.

Тим часом парламент Норвегії у червні схвалив запровадження податку на туризм, покликаного стримати наплив відвідувачів до країни та отримати додаткове фінансування для туристичної інфраструктури.