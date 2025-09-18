Венеция продлит плату за проезд в город и на следующий год

Власти итальянской Венеции решили продолжить собирать с туристов, которые останавливаются менее чем на один день, плату за въезд в город и на следующий год.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

По данным городской администрации, город планирует взимать плату с однодневных посетителей всего 60 дней с начала апреля до конца июля 2026 года. Эта мера вступает в силу уже третий сезон.

В этом году посетители должны были платить от 5 до 10 евро в определенные дни, если хотели провести несколько часов в течение дня в Венеции.

Власти не раскрыли размер платы за въезд в Венецию, но ожидается, что она будет выше.

Следующий сезон, в котором с туристов будут брать плату за въезд, начнется 3 апреля 2026 года, а последний день оплаты – 26 июля.

В этом году зарегистрировалось более 720 тысяч однодневных посетителей, что принесло городу примерно 5,4 млн евро. Однако многим удалось уклониться от уплаты сбора. Официально постановление все еще находится в тестовой фазе.

Сбор призван помочь лучше управлять массовым туризмом в городе с его многочисленными уникальными достопримечательностями.

В первый год он взимался в течение 29 дней, затем – 54. В следующем году он увеличится до 60 дней.

Критики утверждают, что плата за въезд вряд ли отпугнет кого-либо от посещения Венеции.

Сегодня в историческом центре Венеции проживает почти 50 тысяч человек, что меньше, чем количество гостиничных мест в городе. Гости отелей, которые останавливаются в городе на более длительный срок, освобождаются от дневной платы, но должны платить налог за ночлег.

В мае стало известно, что власти испанской Каталонии отложили план повышения с мая ежедневного туристического налога до 15 евро.

Между тем парламент Норвегии в июне одобрил введение налога на туризм, призванного сдержать наплыв посетителей в страну и получить дополнительное финансирование для туристической инфраструктуры.