До Києва прибув міністр оборони Польщі

Фото
Новини — Четвер, 18 вересня 2025, 09:07 — Ірина Кутєлєва

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у четвер, 18 вересня, прибув з візитом до України.

Про це повідомило Міністерство оборони Польщі в Х, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш прибув до української столиці Києва разом із делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі.

У Києві у очільника польського оборонного відомства, зокрема запланована зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем, в ході якої вони обговорюватимуть питання "військової співпраці, подальшої підтримки України та безпекової ситуації в контексті російської агресії".

Нагадаємо, 17 вересня речник українського МЗС Георгій Тихий повідомив, що польська делегація високого рівня цього тижня має прибути до України для детальнішого ознайомлення з українським досвідом протидії ворожим безпілотникам.

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

Польща
