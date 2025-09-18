До Києва прибув міністр оборони Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у четвер, 18 вересня, прибув з візитом до України.

Про це повідомило Міністерство оборони Польщі в Х, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш прибув до української столиці Києва разом із делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі.

#UKRAINA / Wicepremier W. @KosiniakKamysz przebywa wraz z delegacją resortu obrony i Sił Zbrojnych RP w Kijowie, gdzie będzie rozmawiał m. in. ze swoim odpowiednikiem o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście… pic.twitter.com/iDIG6Ogqei – Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 18, 2025

У Києві у очільника польського оборонного відомства, зокрема запланована зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем, в ході якої вони обговорюватимуть питання "військової співпраці, подальшої підтримки України та безпекової ситуації в контексті російської агресії".

Нагадаємо, 17 вересня речник українського МЗС Георгій Тихий повідомив, що польська делегація високого рівня цього тижня має прибути до України для детальнішого ознайомлення з українським досвідом протидії ворожим безпілотникам.

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

