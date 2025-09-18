В Киев прибыл министр обороны Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в четверг, 18 сентября, прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщило Министерство обороны Польши в Х, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш прибыл в украинскую столицу Киев вместе с делегацией Министерства обороны и Вооруженных сил Польши.

#UKRAINA / Wicepremier W. @KosiniakKamysz przebywa wraz z delegacją resortu obrony i Sił Zbrojnych RP w Kijowie, gdzie będzie rozmawiał m. in. ze swoim odpowiednikiem o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście… pic.twitter.com/iDIG6Ogqei – Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 18, 2025

В Киеве у главы польского оборонного ведомства, в частности запланирована встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, в ходе которой они будут обсуждать вопросы "военного сотрудничества, дальнейшей поддержки Украины и ситуации с безопасностью в контексте российской агрессии".

Напомним, 17 сентября спикер украинского МИД Георгий Тихий сообщил, что польская делегация высокого уровня на этой неделе должна прибыть в Украину для более детального ознакомления с украинским опытом противодействия вражеским беспилотникам.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Отдельные из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

Читайте также: Испытания для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов.