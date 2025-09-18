Більшість литовців занепокоїли російсько-білоруські навчання "Запад"

Половина населення Литви була занепокоєна напередодні спільних російсько-білоруських військових навчань "Запад", які проходили в Білорусі.

Про це стало відомо з опитування, яке було проведене на замовлення литовського мовника LRT, пише "Європейська правда".

Опитування, проведене з 21 серпня по 2 вересня, до початку навчань, показало, що 15% респондентів заявили, що "однозначно" відчувають занепокоєння, а 35% – що "дещо" занепокоєні. Натомість 44% заявили, що не відчувають занепокоєння.

Жінки та люди старше 65 років найчастіше висловлювали занепокоєння (56% та 61%). Соціолог Ромас Мачюнас заявив, що такі фактори, як дохід і місце проживання (сільська чи міська місцевість), не вплинули на результати опитування.

За його словами, реакція на навчання "Запад" відображає загальну тенденцію до зростання інтересу до поточних подій і питань оборони.

Він зазначив, що найменш стурбованою групою були люди віком 30–49 років, яких описують як найактивніших споживачів інформації.

Довіра до НАТО також вплинула на сприйняття: ті, хто висловлював довіру до альянсу, частіше вважали Росію та Білорусь загрозою. За даними опитувань, близько 70% литовців кажуть, що довіряють НАТО.

Нагадаємо, російсько-білоруські навчання "Запад" розпочалися наприкінці минулого тижня і закінчилися 16 вересня.

Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через ці навчання, рішення про це ухвалили ще до провокації з російськими дронами.

У Фінляндії застерегли, що військові навчання РФ можуть мати "несподівані повороти".