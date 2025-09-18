Большинство литовцев обеспокоили российско-белорусские учения "Запад"

Половина населения Литвы была обеспокоена накануне совместных российско-белорусских военных учений "Запад", которые проходили в Беларуси.

Об этом стало известно из опроса, который был проведен по заказу литовского вещателя LRT, пишет "Европейская правда".

Опрос, проведенный с 21 августа по 2 сентября, до начала учений, показал, что 15% респондентов заявили, что "однозначно" испытывают беспокойство, а 35% – что "несколько" обеспокоены. В то же время 44% заявили, что не испытывают беспокойства.

Женщины и люди старше 65 лет чаще всего выражали беспокойство (56% и 61%). Социолог Ромас Мачюнас заявил, что такие факторы, как доход и место жительства (сельская или городская местность), не повлияли на результаты опроса.

По его словам, реакция на учения "Запад" отражает общую тенденцию к росту интереса к текущим событиям и вопросам обороны.

Он отметил, что наименее обеспокоенной группой были люди в возрасте 30–49 лет, которых описывают как самых активных потребителей информации.

Доверие к НАТО также повлияло на восприятие: те, кто выражал доверие к альянсу, чаще считали Россию и Беларусь угрозой. По данным опросов, около 70% литовцев говорят, что доверяют НАТО.

Напомним, российско-белорусские учения "Запад" начались в конце прошлой недели и закончились 16 сентября.

Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября из-за этих учений, решение об этом было принято еще до провокации с российскими дронами.

В Финляндии предупредили, что военные учения РФ могут иметь "неожиданные повороты".