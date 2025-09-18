Трансгендерна ексміністерка Бельгії не поїде на переговори у США через політику Трампа

Трансгендерна бельгійська колишня політикиня Петра де Суттер сказала, що вийшла зі складу бельгійської делегації для переговорів про торгівлю через політику адміністрації Дональда Трампа проти ЛГБТ+.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Де Суттер, колишня віцепрем'єр-міністерка Бельгії, мала приєднатися до бельгійської делегації, яка у жовтні вирушить до Лос-Анджелеса та Сан-Франциско для переговорів з питань торгівлі.

Але у четвер вона оголосила, що не поїде до США на переговори через "поточні правила, встановлені президентом Трампом".

У коментарі Politico де Суттер сказала, що уникає поїздки до Штатів, щоб не спровокувати "дипломатичний" інцидент. "Я все-таки колишня віцепрем'єр-міністерка", – додала вона, відмовившись від подальших коментарів.

Петра де Суттер була депутаткою Європарламенту від "Зелених" у 2019-2020 роках, а в жовтні 2020 року стала віцепрем'єркою та міністеркою з держуправління Бельгії, увійшовши в історію як перша трансгендерна міністерка в Європі.

У лютому 2025 року де Суттер пішла з політики для розвитку наукової карʼєри і в жовтні має стати ректоркою Гентського університету – одного з найбільших у Бельгії.

Адміністрація Трампа видала низку виконавчих наказів, спрямованих проти ЛГБТ+, зокрема заборонила трансперсонам брати участь у спортивних змаганнях і скасувала позначення статі в документах, які відрізняються від "чоловічого" та "жіночого".

Крім того, Трамп після повернення в Білий дім знову реалізував заборону на службу трансперсон у збройних силах.