Трансгендерная экс-министр Бельгии не поедет на переговоры в США из-за политики Трампа

Трансгендерная бельгийская бывшая политик Петра де Суттер заявила, что вышла из состава бельгийской делегации для переговоров о торговле из-за политики администрации Дональда Трампа против ЛГБТ+.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Де Суттер, бывшая вице-премьер-министр Бельгии, должна была присоединиться к бельгийской делегации, которая в октябре отправится в Лос-Анджелес и Сан-Франциско для переговоров по вопросам торговли.

Но в четверг она объявила, что не поедет в США на переговоры из-за "текущих правил, установленных президентом Трампом".

В комментарии Politico де Суттер сказала, что избегает поездки в Штаты, чтобы не спровоцировать "дипломатический" инцидент. "Я все-таки бывшая вице-премьер-министр", – добавила она, отказавшись от дальнейших комментариев.

Петра де Суттер была депутатом Европарламента от "Зеленых" в 2019-2020 годах, а в октябре 2020 года стала вице-премьером и министром по госуправлению Бельгии, войдя в историю как первая трансгендерная министр в Европе.

В феврале 2025 года де Суттер ушла из политики для развития научной карьеры и в октябре должна стать ректором Гентского университета – одного из крупнейших в Бельгии.

Администрация Трампа издала ряд исполнительных приказов, направленных против ЛГБТ+, в частности запретила трансперсонам участвовать в спортивных соревнованиях и отменила обозначение пола в документах, отличающееся от "мужского" и "женского".

Кроме того, Трамп после возвращения в Белый дом снова реализовал запрет на службу трансперсонов в вооруженных силах.