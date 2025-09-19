У Нідерландах закликали українських чоловіків з роботою самим шукати собі житло

Міністерка у справах біженців та міграції Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які мають роботу, повинні самостійно подбати про своє житло.

Її слова цитує нідерландський мовник NOS, пише "Європейська правда".

Кейзер заявила, що українські чоловіки, які виїхали до Нідерландів і мають роботу, мають самостійно подбати про житло.

За її словами, Нідерланди поступово досягають межі своїх можливостей щодо надання притулку. Відтак вона вважає "абсолютно розумним", щоб чоловіки, які мають тут роботу і дохід, самостійно шукали і оплачували собі житло.

"Наприклад, у родичів, які вже тут проживають. Вони також можуть звернутися до свого роботодавця", – сказала вона.

Кейзер не вважає жорстоким вимагати від людей, які втекли від війни, самостійно організовувати собі житло, адже "вони отримують тут захист".

Однак міністерка наголосила, що не буде змушувати їх самостійно організовувати собі житло. Вона й не може цього зробити: згідно з європейськими угодами, українці мають право на житло та освіту. Також Кейзер зауважила, що матері з дітьми й надалі отримуватимуть житло.

"Не можна просто сказати їм, щоб вони самі розбиралися", – додала міністерка.

Як зазначає мовник, наразі муніципалітети мають близько 97 тисяч ліжок для українців. Всі вони зайняті, а щомісяця до Нідерландів прибувають сотні нових біженців. У серпні до Червоного Хреста зареєструвалася рекордна кількість українців – 435 осіб.

Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Нідерландів прибули понад 100 тисяч українських біженців. Влада раніше визнавала, що місць для їхнього розселення бракує.

В уряді Нідерландів вважають, що українці, які працюють в країні, платять податки і таким чином "роблять максимальний внесок", повинні отримати можливість залишитися в Нідерландах довше.

У липні Кейзер заявила, що українські біженці, які перебувають у Нідерландах і отримують дохід, з жовтня повинні будуть сплачувати більше коштів за користування державними притулками.