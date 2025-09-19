В Нидерландах призвали украинских мужчин с работой самимискать себе жилье

Министр по делам беженцев и миграции Мона Кейзер заявила, что украинские мужчины, имеющие работу, должны самостоятельно позаботиться о своем жилье.

Ее слова цитирует нидерландский вещатель NOS, пишет "Европейская правда".

Кейзер заявила, что украинские мужчины, которые выехали в Нидерланды и имеют работу, должны самостоятельно позаботиться о жилье.

По ее словам, Нидерланды постепенно достигают предела своих возможностей по предоставлению убежища. Поэтому она считает "абсолютно разумным", чтобы мужчины, которые имеют здесь работу и доход, самостоятельно искали и оплачивали себе жилье.

"Например, у родственников, которые уже здесь проживают. Они также могут обратиться к своему работодателю", – сказала она.

Кейзер не считает жестоким требовать от людей, бежавших от войны, самостоятельно организовывать себе жилье, ведь "они получают здесь защиту".

Однако министр подчеркнула, что не будет заставлять их самостоятельно организовывать себе жилье. Она и не может этого сделать: согласно европейским соглашениям, украинцы имеют право на жилье и образование. Также Кейзер отметила, что матери с детьми и в дальнейшем будут получать жилье.

"Нельзя просто сказать им, чтобы они сами разбирались", – добавила министр.

Как отмечает вещатель, в настоящее время муниципалитеты имеют около 97 тысяч коек для украинцев. Все они заняты, а ежемесячно в Нидерланды прибывают сотни новых беженцев. В августе в Красный Крест зарегистрировалось рекордное количество украинцев – 435 человек.

В целом с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Нидерланды прибыли более 100 тысяч украинских беженцев. Власти ранее признавали, что мест для их расселения не хватает.

В правительстве Нидерландов считают, что украинцы, которые работают в стране, платят налоги и таким образом "вносят максимальный вклад", должны получить возможность остаться в Нидерландах дольше.

В июле Кейзер заявила, что украинские беженцы, которые находятся в Нидерландах и получают доход, с октября должны будут платить больше средств за пользование государственными приютами.