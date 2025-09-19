В уряді Німеччини пророкують провал "АдН" на наступних виборах

У Німеччині державний міністр при канцлері Фрідріху Мерці і уповноважений федерального уряду з культури та ЗМІ Вольфрам Ваймер зробив сміливий прогноз щодо результатів ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на наступних виборах.

Заяву Ваймера наводить Bild, повідомляє "Європейська правда".

Член німецького уряду прогнозує, що правопопулісти на наступних виборах у Бундестаг покажуть набагато гірші результати, ніж цього року.

"Мій прогноз: у 2029 році "АдН" набере дев'ять відсотків", – каже Ваймер.

Він зазначив, не вірить у "блакитну хвилю" (колір партії "АдН". – Ред.). При цьому він сподівається насамперед на позитивне ставлення суспільства: "Коли ми говоримо, що не віримо, це працює навпаки".

"Кожен з нас має фундамент цінностей, етичний фундамент цінностей, на який він спирається. Але "АдН" цього не має, тому що там панує суцільна образа", – додав Ваймер.

Наразі опитування показують, що "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців, тоді як консервативний блок ХДС/ХСС показав найгірший за пʼять місяців результат.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

Читайте також статтю: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.