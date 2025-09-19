В правительстве Германии предрекают провал "АдГ" на следующих выборах

В Германии государственный министр при канцлере Фридрихе Мерце и уполномоченный федерального правительства по культуре и СМИ Вольфрам Ваймер сделал смелый прогноз относительно результатов ультраправой "Альтернативы для Германии" на следующих выборах.

Заявление Ваймера приводит Bild, сообщает "Европейская правда".

Член немецкого правительства прогнозирует, что правопопулисты на следующих выборах в Бундестаг покажут гораздо худшие результаты, чем в этом году.

"Мой прогноз: в 2029 году "АдГ" наберет девять процентов", – говорит Ваймер.

Он отметил, не верит в "голубую волну" (цвет партии "АдГ". – Ред.) При этом он надеется прежде всего на позитивное отношение общества: "Когда мы говорим, что не верим, это работает наоборот".

"Каждый из нас имеет фундамент ценностей, этический фундамент ценностей, на который он опирается. Но "АдН" этого не имеет, потому что там царит сплошное оскорбление", – добавил Ваймер.

Сейчас опросы показывают, что "Альтернатива для Германии" возглавляет рейтинг симпатий немецких избирателей, тогда как консервативный блок ХДС/ХСС показал худший за пять месяцев результат.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия оспаривает это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

