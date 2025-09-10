Ультраправа "АдН" знову очолила рейтинг симпатій виборців Німеччини

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" очолила рейтинг симпатій німецьких виборців, тоді як консервативний блок ХДС/ХСС показав найгірший за пʼять місяців результат.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Welt, про це свідчать результати опитування компанії Ipsos.

В опитуванні Ipsos "Альтернативу для Німеччини" підтримали 25% виборців, як і минулого місяця, завдяки чому вона опинилась на першому місці в рейтингу.

ХДС/ХСС втратив один відсотковий пункт і з 24% опустився на друге місце. Інша партія федеральної коаліції, соціал-демократи, втримала 15%; таким чином, усі урядові партії мають разом 39% підтримки.

З минулого місяця німецькі Ліві та Партія зелених здобули по одному відсотковому пункту і розділили четверте-пʼяте місце з 12% підтримки.

Ультралівий Альянс Сари Вагенкнехт з 4% і Вільна демократична партія з 3% не долають прохідний барʼєр.

Інше опитування показало, що оцінка німцями роботи на посаді федерального канцлера Фрідріха Мерца впала до найнижчого рівня з часу призначення нового уряду.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

Читайте також статтю: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.