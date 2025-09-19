Словаччина ініціювала обговорення у Раді ЄС обмеження українського агроекспорту

Під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства у Брюсселі у понеділок, 22 вересня, з ініціативи Словаччини відбудеться обговорення щодо встановлення додаткових обмежень на частину сільськогосподарської продукції, що експортується до Євросоюзу з України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив один з дипломатів ЄС.

Словаччина запропонувала обговорити на Раді ЄС питання подальшого обмеження експорту деяких сільськогосподарських продуктів з України.

"Українське питання на вимогу Словаччини буде обговорюватися у понеділок після обіду, це – пункт "Різне" порядку денного", – повідомив дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди".

Він уточнив, що Словаччина наполягає на "запровадженні захисних заходів щодо українського імпорту в ЄС".

Також дипломат повідомив, що вранці у вівторок, 23 вересня, у рамках обговорення Радою ЄС питань торгівлі, пов’язаних з сільським господарством, Єврокомісія розповість про поточний стан перемовин щодо нових правил торгівлі з Україною після завершення т.зв. "торговельного безвізу".

Як повідомляла "Європейська правда", Україна та ЄС принципово домовились щодо нових умов торгівлі замість "торговельного безвізу" – але остаточно вони досі не затверджені на рівні Ради ЄС

Детально на цю тему – у статті Експорт без преференцій: які наслідки для України матиме зміна умов торгівлі з ЄС.