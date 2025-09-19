Словакия инициировала обсуждение в Совете ЕС ограничения украинского агроэкспорта

Во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства в Брюсселе в понедельник, 22 сентября, по инициативе Словакии состоится обсуждение о введении дополнительных ограничений на часть сельскохозяйственной продукции, экспортируемой в Евросоюз из Украины.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил один из дипломатов ЕС.

Словакия предложила обсудить на Совете ЕС вопрос дальнейшего ограничения экспорта некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины.

"Украинский вопрос по требованию Словакии будет обсуждаться в понедельник после обеда, это – пункт "Разное" повестки дня", – сообщил дипломатический собеседник "ЕвроПравды".

Он уточнил, что Словакия настаивает на "введении защитных мер в отношении украинского импорта в ЕС".

Также дипломат сообщил, что утром во вторник, 23 сентября, в рамках обсуждения Советом ЕС торговых вопросов, связанных с сельским хозяйством, Еврокомиссия расскажет о текущем состоянии переговоров по новым правилам торговли с Украиной после завершения так называемого "торгового безвиза".

Как сообщала "Европейская правда", Украина и ЕС принципиально договорились о новых условиях торговли вместо "торгового безвиза"

