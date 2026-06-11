Швеція відмовилася від планів знизити вік кримінальної відповідальності до 13 років

Уряд Швеції відкликав суперечливу пропозицію щодо зниження віку кримінальної відповідальності з 15 до 13 років через брак підтримки в парламенті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Міністр юстиції Гуннар Стреммер заявив, що пропозиція не отримала достатньої підтримки в парламенті, і що уряд натомість внесе нове законодавство, яке встановить нижню межу кримінальної відповідальності у 14 років.

"Ми пропонуємо знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років замість 13. Тут ми бачимо, що маємо гарні можливості навіть отримати переважну більшість, і я вважаю, що це відповідальний спосіб вирішення цього питання", – заявив міністр.

У понеділок шведський Риксдаг мав проголосувати за пропозицію уряду знизити вік кримінальної відповідальності за тяжкі злочини з 15 до 13 років. Зміни мали набути чинності у серпні.

Пропозицію оприлюднили восени минулого року. Законопроєкт про зниження віку кримінальної відповідальності з 15 до 13 років мав на меті посилити боротьбу з насильством з боку злочинних угруповань.

Ініціатива викликала жорстку критику з боку юридичних експертів та захисників прав людини. У статті для Dagens Nyheter 26 чинних та колишніх прокурорів попередили, що цей захід може порушити принципи захисту дітей і не допоможе приборкати насильство банд. Більшість органів влади та організацій, з якими провели консультації щодо планів знизити вік кримінальної відповідальності з 15 до 13 років, виступили проти.

Це питання привернуло увагу в регіоні після того, як шведські банди розширили свою діяльність на сусідні Данію, Норвегію та Фінляндію, де їхні особливо жорстокі методи викликають занепокоєння у влади.