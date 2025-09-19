До Києва прибув глава МЗС Литви і записав відео з Михайлівської площі

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у п’ятницю, 19 вересня, прибув з візитом до України.

Про це литовський міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Будріс записав відеозвернення з Михайлівської площі у Києві, в якому відзначив сміливість і стійкість жителів міста.

"Незважаючи на безперервну російську агресію та смертоносні нічні атаки, українці не здаються – вони працюють, вчаться, творять, відбудовують", – зазначив він.

Greetings from #Ukraine!#Kyiv stands strong – free, brave, resilient.



Despite continuous Russian aggression and deadly nightly attacks, Ukrainians don’t give up on life – they work, learn, create, rebuild.

Their courage defends not only Ukraine, but all of Europe.#Lithuania… pic.twitter.com/rjWEezJIHg – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) September 19, 2025

Глава литовського МЗС заявив, що під час кожної поїздки до Києва його вражає "єдність і сміливість цих людей".

Він також наголосив, що українці захищають не лише себе, а й усю Європу. Саме тому, за його словами, необхідно "всім і завжди" підтримувати Україну.

Нагадаємо, 18 вересня до Києва приїздив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

В ході його візиту Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.