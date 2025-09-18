Україна та Польща створять спільну оперативну групу з БпЛА

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Шмигаль на пресконференції з польським колегою у Києві, його цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами Шмигаля, ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив.

"Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше – це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил", – повідомив міністр.

Він додав, що обидві країни будуть інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, "які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури".

За його словами, центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання.

Косіняк-Камиш прибув до України з візитом вранці, 18 вересня. Тоді ж він заявив, що Польща буде співпрацювати з Україною, серед іншого, у сфері набуття навичок експлуатації безпілотних літальних апаратів.

12 вересня у Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною щодо протидії безпілотникам відбуватиметься на польській території.

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

