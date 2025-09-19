В Киев прибыл глава МИД Литвы и записал видео с Михайловской площади

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в пятницу, 19 сентября, прибыл с визитом в Украину.

Об этом литовский министр написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Будрис записал видеообращение с Михайловской площади в Киеве, в котором отметил смелость и стойкость жителей города.

"Несмотря на непрерывную российскую агрессию и смертоносные ночные атаки, украинцы не сдаются – они работают, учатся, творят, восстанавливают", – отметил он.

Greetings from #Ukraine!#Kyiv stands strong – free, brave, resilient.



Despite continuous Russian aggression and deadly nightly attacks, Ukrainians don’t give up on life – they work, learn, create, rebuild.

– Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) September 19, 2025

Глава литовского МИД заявил, что во время каждой поездки в Киев его поражает "единство и смелость этих людей".

Он также подчеркнул, что украинцы защищают не только себя, но и всю Европу. Именно поэтому, по его словам, необходимо "всем и всегда" поддерживать Украину.

Напомним, 18 сентября в Киев приезжал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В ходе его визита Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.