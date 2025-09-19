Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій

У рамках 19-го пакету санкцій проти Росії за розв’язану нею війну Єврокомісія пропонує додатково посилити запобіжники від обходу санкцій, вперше вдаривши по криптобіржах, та додати нові експортні обмеження на товари і технології, що можуть бути застосовані у війні.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У пропозиції 19-го пакета санкцій Єврокомісія пропонує закрити "фінансові лазівки", які допомагають Росії обходити існуючі обмеження.

"Ми застосуємо заборону транзакцій щодо більшої кількості російських банків і банків у третіх країнах. Ми посилюємо протидію обходу санкцій. Оскільки ця тактика стає деталі складнішою, наші санкції будуть адаптуватися… Тож вперше наші обмеження вдарять про криптоплатформах та заборонять транзакції у криптовалютах", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона додала, що у санкційні списки потраплять іноземні банки, під’єднані до альтернативних платіжних систем Росії. Також в ЄС пропонують обмежити транзакції з особами у спеціальних економічних зонах.

Пропонують додати більше прямих експортних обмежень щодо технологій та виробів, які можуть використовуватися для ведення війни.

"Також ми включаємо у списки 45 компаній у Росії і третіх країнах, які надавали пряму чи непряму підтримку російському ВПК. У війні, де драйвером є інновації, критично важливо відрізати Росії доступ до ключових технологій. Передусім це стосується дронів", – заявила фон дер Ляєн.

Основний блок 19-го пакета санкцій – заборона імпорту російського СПГ до країн ЄС з 1 січня 2027 року.

Також у рамках пакета ЄС пропонує санкції проти ще 118 "тіньових суден" РФ та компаній у Китаї.